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20 ноября, 10:00

Общество

Объявления о продаже елочных игрушек за миллионы рублей появились в Сети

Объявления о продаже елочных игрушек за миллионы рублей появились в Сети

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Москвичам предлагают купить елочные игрушки по цене автомобиля. В объявлениях о продаже раритетных новогодних украшений цены доходят до нескольких миллионов рублей.

Как правило, самые редкие игрушки со времен СССР – это стеклянные овощи и фрукты. Особую ценность имеют те, которые по своей тематике привязаны к конкретному историческому периоду страны. Например, экземпляр в виде кукурузы, выпущенный, когда генеральным секретарем был Никита Хрущев.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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