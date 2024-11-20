Объявления о продаже елочных игрушек за миллионы рублей появились в Сети

Москвичам предлагают купить елочные игрушки по цене автомобиля. В объявлениях о продаже раритетных новогодних украшений цены доходят до нескольких миллионов рублей.

Как правило, самые редкие игрушки со времен СССР – это стеклянные овощи и фрукты. Особую ценность имеют те, которые по своей тематике привязаны к конкретному историческому периоду страны. Например, экземпляр в виде кукурузы, выпущенный, когда генеральным секретарем был Никита Хрущев.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.