Вирусолог Чумаков рассказал, кто не может заболеть коронавирусом

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Подхватившие ОРВИ не могут заразиться коронавирусом. Такое мнение озвучил вирусолог Петр Чумаков.
По его словам, во время инфекции активно вырабатываются защитные интерфероны, которые препятствуют передаче коронавируса.
Тем не менее повышенный риск заболеть есть уже после выздоровления, когда организм справится с одной инфекцией, но будет ослаблен после борьбы.
Медики напоминают, пока самая эффективная защита от COVID-19 – это вакцинация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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