Более 55 тыс человек трудоустроились в Москве с начала 2022 года

Больше 55 тысяч человек трудоустроились в Москве с начала 2022 года при поддержке службы занятости. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Она рассказала, как московский рынок труда адаптируется к меняющимся стратегиям иностранных компаний. С начала весны около 500 иностранных компаний заявляли о приостановке своей деятельности.

Кроме того, заммэра столицы рассказала, что правительство выделило несколько ключевых векторов адаптации западных компаний, ранее заявивших о приостановке своей работы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.