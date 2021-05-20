С 1 июня в Подмосковье откроется купальный сезон

Отдохнуть за городом у воды с комфортом можно будет с 1 июня. На этот день в Подмосковье намечено официальное открытие купального сезона.

Этим летом откроют более 100 пляжей и еще почти 100 зон отдыха. Там установят навесы, кабинки для переодевания, душевые и туалеты. Также позаботятся о парковке, причем не только для автомобилей. В этом сезоне будут работать 88 баз для стоянок маломерных судов.

В места отдыха у воды выйдут на дежурство спасатели – почти три тысячи человек по всей области. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.