Коммунальщики круглосуточно убирают снег с улиц Москвы. Во всех районах города работает снегоуборочная техника, на улицы выведен весь автопарк, от тяжелых грейдеров до мини-погрузчиков.

Из-за погодных условий вырос риск падения снега и наледи с крыш. По данным МЧС, с начала года в России уже зарегистрировано более 120 подобных случаев, из них 60 произошли за последнюю неделю.

