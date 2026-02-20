Посол в Таиланде призвал россиянок не принимать предложения поработать моделями

Посол в Таиланде Евгений Томихин призвал россиянок не принимать предложения поработать моделями в королевстве. Это позволит уберечь их от похищения для подневольной работы в мошеннических call-центрах на территории соседней Мьянмы.

Также в Таиланде россиян все чаще обманывают прямо на улицах. Сценарии разные – от продажи "чудо-средств" для внешности и здоровья до проблем с арендой жилья. Даже опытные путешественники не всегда успевают заметить подвох.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.