Посол в Таиланде призвал россиянок не принимать предложения поработать моделями

20 февраля, 07:30

Общество

Посол в Таиланде Евгений Томихин призвал россиянок не принимать предложения поработать моделями в королевстве. Это позволит уберечь их от похищения для подневольной работы в мошеннических call-центрах на территории соседней Мьянмы.

Также в Таиланде россиян все чаще обманывают прямо на улицах. Сценарии разные – от продажи "чудо-средств" для внешности и здоровья до проблем с арендой жилья. Даже опытные путешественники не всегда успевают заметить подвох.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоДмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаДарья Леонова

