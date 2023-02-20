07:15Общество
Эксперты академии РАНХиГС рекомендовали пересмотреть сроки летних каникул
Эксперты академии РАНХиГС рекомендовали пересмотреть сроки летних каникул. Они аргументировали предложенное сокращение каникул тем, что летом многие подростки остаются без присмотра, поэтому чаще получают травмы.
Данное предложение вызвало активное обсуждение в Сети. Против сокращения каникул выступили и учителя, и родители. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец перечислила причины, почему сокращение каникул не пойдет на пользу детям.
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