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Общество

Эксперты академии РАНХиГС рекомендовали пересмотреть сроки летних каникул

Эксперты академии РАНХиГС рекомендовали пересмотреть сроки летних каникул

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Эксперты академии РАНХиГС рекомендовали пересмотреть сроки летних каникул. Они аргументировали предложенное сокращение каникул тем, что летом многие подростки остаются без присмотра, поэтому чаще получают травмы.

Данное предложение вызвало активное обсуждение в Сети. Против сокращения каникул выступили и учителя, и родители. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец перечислила причины, почему сокращение каникул не пойдет на пользу детям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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