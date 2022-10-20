Школу Геленджика проверят после учений со стрельбой во время уроков

Фото: телеграм-канал "ЧТД"

Проверку проведут в школе Геленджика, где организовали учения со стрельбой во время уроков. Об этом сообщает издание "Подъем".

По словам родителей учащихся, в образовательное учреждение без предупреждения зашли люди с оружием и открыли стрельбу.

"А если бы кто-то выпрыгнул со второго этажа или приступ эпилепсии? Кто будет за это отвечать?" – заявили родители.

В управлении образования взрослым сообщили, что учения и должны были быть спонтанными. Мэр города Алексей Богодистов, в свою очередь, дал обещание разобраться с данным инцидентом, так как, по его словам, "не то время сейчас для такой спонтанности".

Родители же заявили, что будут обращаться в прокуратуру и Следственный комитет.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в школах и детских садах усилили меры безопасности. По его словам, проверки их эффективности проведут по всей России.

Отмечалось, что такое решение приняли после трагедии в Ульяновской области, где мужчина пришел с оружием в детсад во время тихого часа и застрелил воспитателя и двоих детей.



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