Проверки безопасности в детских садах и школах проведут по всей России

В детских садах и школах усилили меры безопасности. Проверки их эффективности проведут по всей России. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Решение приняли после трагедии в Ульяновской области. Мужчина пришел с оружием в детсад во время тихого часа и застрелил воспитателя и двоих детей. Еще одна сотрудница сада находится в больнице.

28 апреля в регионе будет объявлен день траура, заявили местные власти. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.