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Москвичам рассказали, какие столичные музеи можно посетить бесплатно

Москвичам рассказали, какие столичные музеи можно посетить бесплатно

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В Москве проходит музейная неделя – это значит, что некоторые экспозиции можно посетить бесплатно. Например, 11 января можно сходить в музей Маяковского, а также в культурный центр "Внуково". В четверг, 12 января, в свободном доступе будут Музей космонавтики, дом-музей Марины Цветаевой, а еще музеи Есенина и Высоцкого.

Полный список музеев, которые участвуют в акции, можно посмотреть можно на сайте mos.ru и оформить там билеты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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