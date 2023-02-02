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Крупнейшая за 10 лет забастовка прошла в Лондоне

Крупнейшая за 10 лет забастовка прошла в Лондоне

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На Западе прошла череда беспорядков. Так, массовые забастовки рабочих в данный момент проходят в Бельгии, Великобритании, Испании и других странах.

Протесты в Лондоне 1 февраля уже назвали крупнейшими со времен работы бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тетчер. Только этот однодневный митинг, по сообщениям британских СМИ, уже нанес ущерб экономике страны на 68 миллионов фунтов стерлингов.

Что требуют протестующие во многих западных странах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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