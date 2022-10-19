В ОП объяснили демонстрацию оружия на занятиях в детсаду Королева

Фото: Общественная палата

Мероприятие, на котором детям показали оружие во время занятия в дошкольном учреждении Королева, было согласовано с родителями и администрацией. Об этом "Подъему" рассказала председатель Общественной палаты Ольга Корнеева.

Она пояснила, что комиссия подготовила рассказ о профессии разведчика ко Дню отца. По ее словам, детям показывали не настоящее оружие, а игрушку.

"Ну, как можно рассказывать о профессии военного, не имея в руках пластмассовую игрушку? Игрушку! Это даже не макет. С нами был представитель родителей. Естественно, рядом родители, естественно, рядом воспитатели, естественно, представитель боевого братства, который адекватный и имеет право рассказывать ребяткам о роли военного", – сказала Корнеева.

Она добавила, что организаторы имели "абсолютно благие намерения". Корнеева отметила, что Общественная палата готовит аналогичные уроки о профессиях конструктора и журналиста.

Ранее сообщалось, что в начале сентября состоялись первые "Разговоры о важном". Они были посвящены истории города и региона, выдающимся личностям и моральным качествам. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов тогда заявил, что данный проект призван учить доброте и справедливости, знакомить с историей города детей с младших классов. Он отметил, что эти уроки, как и поднятие государственного флага и исполнение гимна, дополнят историческое просвещение в школах.



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