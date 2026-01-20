В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного тумана

В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного тумана. В столице 20 января облачная погода, небольшой снег, гололедица и до 7 градусов мороза. Ощущения холода усиливает довольно сильный северо-западный ветер.

Как прогнозируют синоптики, настоящие морозы вернутся в Москву 22 января. Под влиянием сибирского антициклона температура будет снижаться, и к выходным ночью может опуститься до минус 22–27 градусов в области и до минус 22 в столице.

