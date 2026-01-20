Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 17:15

Общество

В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного тумана

В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного тумана

Пользователи Сети запустили флешмоб "2026 – это новый 2016"

20-градусные морозы ожидаются в Москве к концу текущей недели

Холодный воздух из Сибири накроет Москву вечером 22 января

Облачная погода и небольшие снегопады ожидаются в Москве 20 января

Иностранцы показали кадры из Якутии, где температура воздуха составляет минус 40 градусов

Москвич провел тренировку на автобусной остановке

Сибирский антициклон накроет Москву 22 января

"Новости дня": работу детских садов предложили продлить в России

Резкое похолодание начнется в Москве с 22 января

В Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного тумана. В столице 20 января облачная погода, небольшой снег, гололедица и до 7 градусов мороза. Ощущения холода усиливает довольно сильный северо-западный ветер.

Как прогнозируют синоптики, настоящие морозы вернутся в Москву 22 января. Под влиянием сибирского антициклона температура будет снижаться, и к выходным ночью может опуститься до минус 22–27 градусов в области и до минус 22 в столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика