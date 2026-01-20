Пользователи Сети запустили флешмоб "2026 – это новый 2016". Люди публикуют фотографии десятилетней давности, ностальгируют по тем временам и вспоминают отсутствие алгоритмов в социальных сетях. Тренд подхватили знаменитости.

Зрителей Москвы 24 приглашают тоже поделиться снимками в Telegram по номеру 8 (926) 266-24-24. Например, в эфире уже показали фотографии ведущих и корреспондентов канала.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.