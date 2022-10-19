Эксперты заявили, что в РФ растет спрос на отечественные электроприборы

В России начал расти спрос на отечественные электроприборы. Эксперты связали это с сокращением поставок зарубежного оборудования и ростом цен.

По их словам, смена интересов особенно видна в сегменте крупной бытовой техники. Например, покупатели выбирают российские холодильники, стиральные машины, вытяжки.

Есть ли шанс, что отечественные приборы выйдут на мировой рынок? И можно ли сэкономить, отказавшись от западных брендов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.