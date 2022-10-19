ГД может законодательно закрепить право россиян на кредитные каникулы – СМИ

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Госдума в октябре может в первом чтении одобрить законопроект, закрепляющий право россиян на кредитные каникулы. Об этом сообщает газета "Известия".

"Практика показывает, что банки нередко идут навстречу заемщикам, испытывающим временные трудности, однако очень важно, когда у гражданина есть законодательно закрепленное право получить отсрочку платежа в случае болезни, потери работы", – прокомментировали ситуацию в Центробанке.

Как пишет издание, речь идет о кредитах, "формирующих значимую долговую нагрузку". В случае окончательного утверждения документа срок кредитных каникул будет доходить до шести месяцев. Право на отсрочку платежей смогут получить граждане, чей доход упал более чем на 30%, при этом воспользоваться им можно будет только один раз за весь период выплаты кредита.

Кроме того, отмечается, что законопроектом предусмотрен только запрет на начисление штрафов за просрочку платежей в период кредитных каникул. Проценты будут начисляться в любом случае, чтобы избежать недополучения доходов кредитными организациями. Авторы инициативы уверены, что она позволит поддержать граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Ранее сообщалось, что российские банки стали чаще отказывать клиентам по заявкам на кредиты на фоне объявленной в РФ частичной мобилизации. Так, за три недели с 19 сентября процент одобрений по ипотечным кредитам снизился более чем на 13 пунктов, до 59,1%. Схожая ситуация наблюдается и в других сегментах кредитования.



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