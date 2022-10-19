Банки стали чаще отказывать клиентам в кредитах на фоне частичной мобилизации

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Российские банки стали чаще отказывать клиентам по заявкам на кредиты на фоне объявленной в РФ частичной мобилизации. Об этом сообщает РБК.

Как следует из данных бюро кредитных историй, за три недели с 19 сентября процент одобрений по ипотечным кредитам снизился более чем на 13 пунктов, до 59,1%. При этом основное падение фиксировалось в первых числах октября – примерно на 10%.

В других сегментах кредитования ситуация схожая, хоть и менее выраженная. Например, кредитные карты банки стали одобрять на 7% реже, а автокредиты – на 5%, процент одобрения в этих категориях достиг исторического минимума.

Эксперты отмечают, что делать какие-то окончательные выводы пока рано, поскольку не все заявки могли быть рассмотрены. В то же время они признают, что снижение процента одобрений по итогам октября будет, но не такое значительное.

По словам специалистов, к росту частоты отказов привела переоценка кредиторами рисков с учетом внешних факторов. То, что такое решение вызвано частичной мобилизацией подтвердили в банке "Зенит" и Азиатско-Тихоокеанском банке. Между тем в ВТБ, Совкомбанке и некоторых других отказались комментировать ситуацию, назвав информацию об изменении риск-процедур конфиденциальной.

Ранее сообщалось, что некоторые европейские банки прекратили принимать SWIFT-переводы из российских кредитных организаций на фоне ужесточения санкций против РФ. Дело в том, что им приходится дополнительно проверять средства, которые приходят из России. В итоге с учетом рисков и из соображений экономии ресурсов для многих организаций оказывается проще такие переводы заблокировать.



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