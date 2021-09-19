Среди участников ДЭГ в Москве разыграли призы

Состоялся второй розыгрыш в рамках "Миллиона призов". Генератор случайных чисел выбрал обладателей пяти квартир.

Победители розыгрыша получат СМС-сообщение, в котором проинформируют, какой приз они выиграли. А также инструкцию, как активировать код на сайте программы для получения выигрыша.

Можно проверить свое везение и самостоятельно на сайте ag-vmeste.ru. Кроме того, на сайте телеканала Москва 24 размещены все коды – это еще один источник, где можно проверить информацию.

Третий розыгрыш состоится в эфире телеканала Москва 24 в понедельник, 20 сентября. Его проведут среди проголосовавших 19 сентября.