В Москву доставят Благодатный огонь к празднованию Пасхи

Вечером 19 апреля в столицу спецбортом прибудет частица Благодатного огня – ее доставят из храма Гроба Господня в Иерусалиме. По традиции, святыню привезут в Храм Христа Спасителя во время Патриаршего богослужения.

Лампады с огнем также доставят в 15 храмов Москвы, включая кафедральный собор в Елохове и храм на Поклонной горе. Верующие смогут зажечь свечи, освятить куличи и принять участие в пасхальных богослужениях, которые начнутся совсем скоро.

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