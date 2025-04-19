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19 апреля, 09:15

Общество

В Москву доставят Благодатный огонь к празднованию Пасхи

В Москву доставят Благодатный огонь к празднованию Пасхи

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Вечером 19 апреля в столицу спецбортом прибудет частица Благодатного огня – ее доставят из храма Гроба Господня в Иерусалиме. По традиции, святыню привезут в Храм Христа Спасителя во время Патриаршего богослужения.

Лампады с огнем также доставят в 15 храмов Москвы, включая кафедральный собор в Елохове и храм на Поклонной горе. Верующие смогут зажечь свечи, освятить куличи и принять участие в пасхальных богослужениях, которые начнутся совсем скоро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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