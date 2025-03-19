Эксперт по текстилю объяснила, чем отличаются наполнители утяжеленных одеял

Утяжеленные одеяла стали популярным трендом в соцсетях. Пользователи делятся отзывами, отмечая, что такие изделия помогают быстрее заснуть и расслабиться. Эффект "объятий" достигается за счет наполнителя, который равномерно распределяется и создает ощущение комфорта.

Эксперт по текстилю Диана Агаджанян рассказала, что самым популярным наполнителем являются стеклянные микрогранулы. Они не прощупываются в одеяле и помогают создать ощущение полного укутывания. Также встречаются наполнители из полипропиленовых гранул и натуральных материалов, таких как лузга гречихи или песок.

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