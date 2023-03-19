В Красногорске готовят к сносу горнолыжный комплекс "Снежком". Местные жители опасаются, что на его месте вырастет еще один жилой комплекс. Многие не хотят появления новых соседей, и уже продают здесь квартиры.

"Снежком" не работает с прошлого года. Сначала его закрыли на реконструкцию, а затем по итогам техобследования решили снести. Что не так с горнолыжным курортом? И почему жители выступают против жилой застройки этой территории? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.