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Общество

В Красногорске готовят к сносу горнолыжный комплекс "Снежком"

В Красногорске готовят к сносу горнолыжный комплекс "Снежком"

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В Красногорске готовят к сносу горнолыжный комплекс "Снежком". Местные жители опасаются, что на его месте вырастет еще один жилой комплекс. Многие не хотят появления новых соседей, и уже продают здесь квартиры.

"Снежком" не работает с прошлого года. Сначала его закрыли на реконструкцию, а затем по итогам техобследования решили снести. Что не так с горнолыжным курортом? И почему жители выступают против жилой застройки этой территории? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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