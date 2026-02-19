В Мосгордуме предложили создать единый цифровой сервис для многодетных семей

Для многодетных москвичей хотят создать специальный цифровой сервис. Письмо с предложением отправили из Мосгордумы в Минцифры.

По замыслу авторов, этот сервис будет автоматически присваивать статус многодетным семьям, назначать меры поддержки без заявления, а также сохранять назначение льгот семьи при переезде. На данный момент, чтобы получить поддержку, нужно обращаться в различные ведомства, подтверждать уже имеющиеся у государства сведения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.