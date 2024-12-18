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18 декабря, 07:15

Общество

Военный призыв завершился в Москве раньше времени

Военный призыв завершился в Москве раньше времени

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Военный призыв завершился в Москве на две недели раньше срока. О полном выполнении плана по числу призывников рассказали в военном комиссариате столицы.

Такое досрочное завершение приемной кампании там объяснили растущим патриотизмом среди московской молодежи, а также дополнительным информированием и качественной организацией. При этом набор на военную службу по контракту продолжается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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