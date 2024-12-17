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Новости

Новости

17 декабря, 18:00

Новости

Новости часа: метродепо "Южное" будет объединено с действующим депо "Братеево"

Новости часа: метродепо "Южное" будет объединено с действующим депо "Братеево"

Новости часа: в Москве завершена пилотная часть нацпроекта "Производительность труда"

Собянин: 700 предприятий открыто на первых этажах построенных по реновации домов

Новости часа: в Москве завершена пилотная часть нацпроекта "Производительность труда"

Собянин: депо "Южное" и "Братеево" объединят в многофункциональный комплекс

Собянин: в Москве завершена пилотная часть нацпроекта "Производительность труда"

Новости часа: метродепо "Южное" будет объединено с действующим депо "Братеево"

Собянин: депо "Южное" и "Братеево" объединят в многофункциональный комплекс

Сергей Собянин сообщил о росте взаимной торговли между Москвой и Китаем почти на 8%

Новости часа: новый комплекс онкобольницы № 62 в Сколкове достроят в следующем году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Электродепо "Южное" и "Братеево" объединят в многофункциональный комплекс. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Оборот предприятий фармацевтической отрасли Москвы вырос на 39%, заявила заммэра и руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По прогнозам синоптиков, сильных снегопадов в Москве в ближайшие дни не будет.

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