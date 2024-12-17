Новости часа: метродепо "Южное" будет объединено с действующим депо "Братеево"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Электродепо "Южное" и "Братеево" объединят в многофункциональный комплекс. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Оборот предприятий фармацевтической отрасли Москвы вырос на 39%, заявила заммэра и руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По прогнозам синоптиков, сильных снегопадов в Москве в ближайшие дни не будет.