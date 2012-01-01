Тренер Сергей Юран оправдал футболиста Воробьева после фото с убитыми зайцами

Нападающий столичного "Локомотива" и сборной России по футболу Дмитрий Воробьев оказался в центре скандала из-за фото с охоты, где перед ним лежат с десяток тушек убитых зайцев. Общественники призвали наказать игрока за распространение жестокого контента, в то время как некоторые коллеги по цеху, напротив, встали на его защиту. Подробнее – в нашем материале.

"Пишут те, кто кушает мясо животных"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Дмитрий Воробьев

Скандальная фотография футболиста Дмитрия Воробьева с убитыми животными завирусилась в Сети 16 декабря. На ней форвард "Локомотива" и сборной России позирует с ружьем, а перед ним лежат 11 тушек зайцев.

Поступок игрока осудил президент фонда "Спаси меня" Карен Даллакян. Общественник призвал пристыдить тех, кто позволяет себе подобные выходки.





Карен Даллакян президент фонда "Спаси меня" Фото с трупами говорит о психической нестабильности. Тем более это выкладывается в Сеть популярным человеком. Это может оскорбить других людей. У него с головой не в порядке. Клуб "Локомотив" должен понимать, что среди игроков есть такие любители фоткаться с трупами.

Сам футболист рассказал журналистам, что снимок сделан, когда он и 10 его друзей ездили на охоту в Краснодарский край. Предварительно они получили необходимое разрешение и были в курсе действующего в регионе запрета на добычу не более одной особи зайца на одного охотника в день.

В ответ на обвинения Воробьев заявил телеграм-каналу Mash, что не понимает причины настолько бурной реакции на кадры с "трофеями". Нападающий предположил, что обсуждение в Сети спровоцировали "диванные критики".





Дмитрий Воробьев нападающий "Локомотива" Это пишут те люди, которые ходят в рестораны и кушают мясо животных.

Тем не менее спустя несколько часов после публикации футболист удалил пост. "Локомотив" на момент выхода материала поступок своего игрока официально никак не прокомментировал. При этом источник в клубе рассказал изданию "Подъем", что в ситуации с Воробьевым нет нарушения закона.

"Это не браконьерство, все было официально, охота прошла в заказнике под присмотром егерей, все прошло по закону и по правилам. Человек в отпуске пошел на охоту", – сообщил собеседник в клубе.

"Это не приветствуется обществом"

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Увлечение Дмитрия Воробьева охотой не противоречит российскому законодательству, а потому осуждать его за это не имеет смысла, заявил в разговоре с "РБ Спорт" российский тренер и экс-нападающий сборной страны Сергей Юран.





Сергей Юран тренер Дмитрий – законопослушный гражданин. Законом у нас охота не запрещена. Если бы у нас запретили охотиться на зайцев, наверное, это было бы неправильно. Но человек же не занимался браконьерством. Он проводит отпуск, любит походить по лесу, по полям, поохотиться. Что в этом такого?

Если бы Воробьев выложил в Сеть фотографии с рыбным уловом, его бы вряд ли стали так же активно критиковать, предположил Юран. Поэтому всем, кто осуждает футболиста, стоит оставить его в покое, заключил тренер.

Отнестись к публикации с большей терпимостью призвал и бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко. В беседе с "Матч ТВ" он отметил, что, если Воробьев не нарушил нормы добычи зверя в регионе, в его поступке нет ничего плохого.

"У всех свои интересы, глупо обсуждать то, что нравится другому. Особенно если ты в этом не разбираешься или имеешь другие взгляды. Спорить ни с кем не собираюсь", – сказал Ширко.

Однако бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Булыкин заявил "Спорт-Экспрессу", что выставлять снимки с мертвыми животными – не лучшая идея, поскольку большинство не любит подобные кадры.





Дмитрий Булыкин бывший футболист "Локомотива" Учитывая, что не совсем корректно выглядит фотография с убитыми животными, то, конечно, лучше ее не выставлять. Ты можешь быть охотником, но выставлять на всеобщее обозрение... Это не приветствуется обществом.

Булыкин также заметил, что многие хоть и употребляют мясо, предпочитают не задумываться, как оно получается. К развлечениям охотников бывший футболист призвал относиться с пониманием, однако публикация такого контента все равно недопустима, заключил он.