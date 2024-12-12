Шведская прокуратура закрыла расследование дела футболиста Мбаппе

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Шведская прокуратура закрыла расследование дела, которое было возбуждено в отношении французского футболиста мадридского "Реала" Килиана Мбаппе в связи с подозрениями в изнасиловании девушки. Об этом сообщает RT.

Причиной закрытия расследования дела стала нехватка доказательств для его продолжения. При этом, как заявили в ведомстве, игроку не сообщали о подозрении его в совершении преступления.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Мбаппе обвинили в изнасиловании. Женщина, якобы пострадавшая от действий футболиста в одном из отелей Стокгольма, обратилась в больницу.

Сам футболист заявил, что сообщения о его причастности к преступлению являются фейками. Мбаппе провел в Стокгольме два дня, в один из которых посетил ночной клуб. После этого, по данным журналистов, он уехал.

Адвокат футболиста Мари Алис Каню-Бернар позже сообщила, что в Швеции была проведена масштабная операция по сбору информации, направленная на подрыв репутации Мбаппе. Она также сообщила, что футболист готовится подать жалобу на распространение ложных сведений в свой адрес.

