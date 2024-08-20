Le Monde: ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов за неуплату долгов перед Мбаппе

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Французский футбольный клуб ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов из-за долговых обязательств перед Килианом Мбаппе. Об этом пишет RT со ссылкой на газету Le Monde.

Нападающий пожаловался в УЕФА и Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP). Футболисту не выплатили по контракту 55 миллионов евро.

Если клуб признают виновным, LFP может наложить арест, что приведет к исключению из Лиги чемпионов.

В начале июня испанский футбольный клуб "Реал" официально объявил о заключении контракта с Мбаппе. Игрок будет выступать за мадридскую команду на правах свободного агента. Соответствующее соглашение, уже подписанное сторонами, будет действовать до 2029 года.

25-летний футболист играл за ПСЖ с 2017 по 2024 год. За это время в составе команды он успел шесть раз стать чемпионом Франции.

