TV4 News: футболиста Мбаппе обвинили в изнасиловании

15 октября, 16:55Спорт
Фото: ТАСС/ EPA/KIKO HUESCA
Нападающего клуба "Реал Мадрид" Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании. Об этом пишет TV4 News.
Женщина, пострадавшая от действий футболиста в Швеции, обратилась в больницу и заявила, что Мбаппе ее изнасиловал. Сейчас он находится под следствием, говорится в статье.
Накануне шведские СМИ сообщили о возбуждении дела об изнасиловании после визита Мбаппе в Стокгольм. Уточнялось, что он провел в городе два дня, в один из которых посетил ночной клуб. После этого, по данным журналистов, он уехал из столицы. Полиция, в свою очередь, прибыла в отель, где ночевал спортсмен, для расследования.
Сам футболист заявил в соцсети X, что сообщения о его причастности к преступлению являются фейками.
"Это было предсказуемо, как раз перед слушанием, как будто случайно", – написал Мбаппе.
Речь идет о слушаниях по поводу долговых обязательств ПСЖ перед спортсменом.
Ранее стало известно, что французский футбольный клуб могут исключить из Лиги чемпионов из-за долгов перед Мбаппе. Нападающий пожаловался в УЕФА и Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP). Футболисту не выплатили по контракту 55 миллионов евро.
Между тем в начале июня испанский футбольный клуб "Реал" официально объявил о заключении контракта с Мбаппе. Игрок выступает за мадридскую команду на правах свободного агента. Соответствующее соглашение действует до 2029 года.
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