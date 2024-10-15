TV4 News: футболиста Мбаппе обвинили в изнасиловании

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Нападающего клуба "Реал Мадрид" Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании. Об этом пишет TV4 News.

Женщина, пострадавшая от действий футболиста в Швеции, обратилась в больницу и заявила, что Мбаппе ее изнасиловал. Сейчас он находится под следствием, говорится в статье.

Накануне шведские СМИ сообщили о возбуждении дела об изнасиловании после визита Мбаппе в Стокгольм. Уточнялось, что он провел в городе два дня, в один из которых посетил ночной клуб. После этого, по данным журналистов, он уехал из столицы. Полиция, в свою очередь, прибыла в отель, где ночевал спортсмен, для расследования.

Сам футболист заявил в соцсети X, что сообщения о его причастности к преступлению являются фейками.

"Это было предсказуемо, как раз перед слушанием, как будто случайно", – написал Мбаппе.

Речь идет о слушаниях по поводу долговых обязательств ПСЖ перед спортсменом.

Ранее стало известно, что французский футбольный клуб могут исключить из Лиги чемпионов из-за долгов перед Мбаппе. Нападающий пожаловался в УЕФА и Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP). Футболисту не выплатили по контракту 55 миллионов евро.

Между тем в начале июня испанский футбольный клуб "Реал" официально объявил о заключении контракта с Мбаппе. Игрок выступает за мадридскую команду на правах свободного агента. Соответствующее соглашение действует до 2029 года.

