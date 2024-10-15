Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 16:55

Спорт
Главная / Новости /

TV4 News: футболиста Мбаппе обвинили в изнасиловании

Футболиста Мбаппе обвинили в изнасиловании

Фото: ТАСС/ EPA/KIKO HUESCA

Нападающего клуба "Реал Мадрид" Килиана Мбаппе обвинили в изнасиловании. Об этом пишет TV4 News.

Женщина, пострадавшая от действий футболиста в Швеции, обратилась в больницу и заявила, что Мбаппе ее изнасиловал. Сейчас он находится под следствием, говорится в статье.

Накануне шведские СМИ сообщили о возбуждении дела об изнасиловании после визита Мбаппе в Стокгольм. Уточнялось, что он провел в городе два дня, в один из которых посетил ночной клуб. После этого, по данным журналистов, он уехал из столицы. Полиция, в свою очередь, прибыла в отель, где ночевал спортсмен, для расследования.

Сам футболист заявил в соцсети X, что сообщения о его причастности к преступлению являются фейками.

"Это было предсказуемо, как раз перед слушанием, как будто случайно", – написал Мбаппе.

Речь идет о слушаниях по поводу долговых обязательств ПСЖ перед спортсменом.

Ранее стало известно, что французский футбольный клуб могут исключить из Лиги чемпионов из-за долгов перед Мбаппе. Нападающий пожаловался в УЕФА и Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP). Футболисту не выплатили по контракту 55 миллионов евро.

Между тем в начале июня испанский футбольный клуб "Реал" официально объявил о заключении контракта с Мбаппе. Игрок выступает за мадридскую команду на правах свободного агента. Соответствующее соглашение действует до 2029 года.

Футболист Килиан Мбаппе разбил нос болельщице

Читайте также


спорт
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика