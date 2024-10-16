Адвокат Мбаппе считает, что за футболистом могли организовать слежку в Швеции

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В Швеции была проведена масштабная операция по сбору информации, направленная на подрыв репутации нападающего испанского футбольного клуба "Реал" и сборной Франции Килиана Мбаппе, считает адвокат футболиста Мари Алис Каню-Бернар, передает агентство RMC Sport.

Мбаппе предстоит дать показания шведской полиции в рамках расследования дела об изнасиловании. 15 октября его адвокат сообщила, что футболист готовится подать жалобу на распространение ложных сведений в свой адрес.

"Когда он приезжает в Стокгольм, там появляются папарацци и корреспонденты газеты, которые публикуют информацию с его фотографией. Таким образом, за ним следили, кто-то знал, что он едет в Стокгольм. И, как назло, это факт, эта же газета через два дня публикует информацию, в которой его обвинили в изнасиловании", – считает Каню-Бернар.

Она рассказала, что жалоба была подана практически в то время, когда эта тема освещалась в СМИ. По ее словам, освещение событий в СМИ в режиме реального времени значительно отличается от подачи жалобы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 12 октября в полицию поступила жалоба на это изнасилование в одном из отелей Стокгольма. Сам футболист заявил в соцсети X, что сообщения о его причастности к преступлению являются фейками.

Футболист провел в городе два дня, в один из которых посетил ночной клуб. После этого, по данным журналистов, он уехал из столицы. Полиция, в свою очередь, прибыла в отель, где ночевал спортсмен, для расследования.