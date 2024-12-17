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17 декабря, 19:15

Общество

Новости Москвы: заболеваемость гриппом и ОРВИ упала в столице на 2,2%

Новости Москвы: заболеваемость гриппом и ОРВИ упала в столице на 2,2%

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В Москве отмечается стабильная эпидситуация. За последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 2,2%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Как уточнили в ведомстве, более 7,5 миллиона москвичей привиты от гриппа – это почти 58%.

Призыв на срочную службу завершился в столице на две недели раньше срока. Об этом сообщил военный комиссар Москвы. По его словам, это говорит о растущем патриотизме. При этом набор на военную службу по контракту продолжается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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