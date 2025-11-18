В Центральном Доме актера прошло награждение победителей конкурса "Столичные истории"

В Центральном Доме актера наградили победителей конкурса "Столичные истории".

Его цель – рассказать о неравнодушных москвичах, которые помогают бойцам спецоперации и жителям новых регионов. Это, например, истории тех, кто отправляет гуманитарную помощь в районы СВО или помогает в госпиталях.

Жюри выбрало восьмерых победителей в нескольких номинациях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

