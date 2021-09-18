Среди голосующих онлайн москвичей провели первый розыгрыш "Миллиона призов"

Первый розыгрыш 10 квартир среди участников электронного голосования прошел в столице. Победителей объявил российский актер театра и кино, телеведущий Александр Носик.

Победителями стали обладатели номеров: 2337-4644-49, 2293-6228-21, 5811-7253-27, 4219-0079-25, 9116-2149-01 0610-8764-15, 6770-6311-48, 0882-5298-28, 6418-6130-25, 9964-3748-05.

Поучаствовать в первом розыгрыше смогли все, кто проголосовал 17 сентября до 20:00. Всего в первом розыгрыше приняли участие более 1,1 миллиона человек.

Каждый участник электронного голосования получит шанс выиграть однокомнатную квартиру в Москве, автомобиль или призовые баллы, которые необходимо обменять на промокоды партнеров программы "Миллион призов" до 31 декабря этого года, а воспользоваться ими, оплатив товары и услуги или совершив покупки в аптеках, кафе и ресторанах, можно будет до 1 апреля 2022 года.