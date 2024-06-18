Эксперт рассказала, как выбрать классическое овсяное печенье

Кондитер Ольга Лакомка рассказала, на что обратить внимание при покупке классического овсяного печенья. Так, по ГОСТу в него должно входить минимум 14% овсяной муки и не более 40% сахара. Вдобавок к этому в таком продукте могут содержаться пшеничная мука высшего сорта, вода, разрыхлитель, сливочное масло, изюм, корица.

Кроме того, срок годности печенья по составу ГОСТа составляет один месяц. Если в рецептуре использовались химические добавки, то такой десерт может храниться до 6–9 месяцев.

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