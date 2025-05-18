Улицы, названные в честь героев СВО, начали появляться в российских городах. В память об их подвигах прокладываются новые проспекты, переименовываются старые.

Традиция называть улицы в честь военных, великих полководцев в России существует столетия. Московские улицы активно переименовывались после Великой Отечественной войны. Тогда появились проспекты Буденного и Жукова, бульвар Рокоссовского, улицы Маресьева и Докукина.

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