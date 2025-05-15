"Мой район. Новости": вакцину от аллергии на кошек протестируют на людях

В Сеченовском и Венском медицинском университетах разрабатывают вакцину от аллергии на кошек. Ученые отметили, что каждый четвертый житель планеты страдает от аллергии на животных.

Антитела, которые появляются после новой вакцины, снижают реакцию на основной аллерген кошек. Препарату предстоит еще несколько фаз исследований. Ученые готовят вакцину к клиническим испытаниям на людях.

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