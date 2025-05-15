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15 мая, 06:30

Наука

"Мой район. Новости": вакцину от аллергии на кошек протестируют на людях

"Мой район. Новости": вакцину от аллергии на кошек протестируют на людях

Испытания вакцины от аллергии на кошек проведут в Сеченовском университете

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В Сеченовском и Венском медицинском университетах разрабатывают вакцину от аллергии на кошек. Ученые отметили, что каждый четвертый житель планеты страдает от аллергии на животных.

Антитела, которые появляются после новой вакцины, снижают реакцию на основной аллерген кошек. Препарату предстоит еще несколько фаз исследований. Ученые готовят вакцину к клиническим испытаниям на людях.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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