Исследование показало, что каждый второй россиянин на удаленке работает с дивана

Половина сотрудников, работающих из дома, не покидают диван или кровать во время рабочего дня. Об этом говорится в новом исследовании одной из компаний.

Лишь четверть респондентов стараются менять локацию в квартире, а у каждого пятого есть полноценное рабочее место.

Отсутствие четкого графика сказывается на самочувствии – люди чаще испытывают тревожность, страдают от бессонницы и выгорания. Несмотря на это, половина опрошенных признает, что в офисе работать тяжелее из-за дороги и рутинной обстановки.

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