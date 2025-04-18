18 апреля, 08:00Общество
Исследование показало, что каждый второй россиянин на удаленке работает с дивана
Половина сотрудников, работающих из дома, не покидают диван или кровать во время рабочего дня. Об этом говорится в новом исследовании одной из компаний.
Лишь четверть респондентов стараются менять локацию в квартире, а у каждого пятого есть полноценное рабочее место.
Отсутствие четкого графика сказывается на самочувствии – люди чаще испытывают тревожность, страдают от бессонницы и выгорания. Несмотря на это, половина опрошенных признает, что в офисе работать тяжелее из-за дороги и рутинной обстановки.
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