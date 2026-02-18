Роспотребнадзор назвал самый распространенный путь передачи оспы обезьян

Оспа обезьян чаще всего передается при тесном физическом контакте с человеком, у которого есть симптомы заболевания. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного и предметами, на которые попали биологические жидкости.

Туристам рекомендовали не контактировать за границей с грызунами и приматами. Эпицентром распространения остается Африка.

Ранее ведомство сообщало о двух случаях заражения оспой обезьян у жителей Санкт-Петербурга, вернувшихся из Таиланда. Их госпитализировали, состояние удовлетворительное. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.