Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 15:15

Общество

Роспотребнадзор назвал самый распространенный путь передачи оспы обезьян

Роспотребнадзор назвал самый распространенный путь передачи оспы обезьян

Собянин: бойцы СВО теперь могут получить соцподдержку в центрах "Мои документы"

Более 70% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за сутки 19 февраля

"Деньги 24": ЦБ введет требования к квалификации финансовых блогеров

"Специальный репортаж": физические носители

Синоптики обновили прогноз по снегопаду в Москве на 19 февраля

"Новости дня": в России могут ужесточить наказание за бани и хостелы в многоэтажках

Высота снежного покрова составит более 70 сантиметров в Москве

Москвичи назвали любимые начинки для блинов на Масленицу

Рекордные осадки ожидаются в Москве 19 февраля

Оспа обезьян чаще всего передается при тесном физическом контакте с человеком, у которого есть симптомы заболевания. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного и предметами, на которые попали биологические жидкости.

Туристам рекомендовали не контактировать за границей с грызунами и приматами. Эпицентром распространения остается Африка.

Ранее ведомство сообщало о двух случаях заражения оспой обезьян у жителей Санкт-Петербурга, вернувшихся из Таиланда. Их госпитализировали, состояние удовлетворительное. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМаксим Шаманин

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика