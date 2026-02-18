В Москве назвали победителей 17-й национальной премии "Большая Цифра". Это главная российская награда в сфере многоканального цифрового телевидения. Лучших выбирало жюри из журналистов, общественных деятелей и экспертов. В этом году два проекта телеканала "Москва 24" прошли в финал.

Генеральный продюсер холдинга "Москва Медиа" Дмитрий Грачев сообщил о победе в категории "Инновационные технологии". Награду получили за проект "Телепорт" – уличные шкафы с экранами, через которые можно выйти в прямой эфир. Грачев призвал москвичей подходить к ним, чтобы их телеканал мог показать их.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.