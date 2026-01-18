Форма поиска по сайту

18 января, 23:15

Общество

Москвичи окунаются в купели в праздник Крещения

Москвичи окунаются в купели в праздник Крещения

Москвичи окунаются в купели на праздник Крещения

"Новости дня": москвичи приняли участие в массовых крещенских купаниях

Сорок площадок для крещенских купаний открыты в Москве

Четыре десятка площадок для крещенских купаний оборудованы в столице

Врач рассказал, что нужно сделать после выхода из проруби

В РПЦ рассказали, можно ли грехи смыть святой водой

Ученые заявили о безопасности парацетамола при беременности

В РФ увеличат единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля

Жительница Турции объявила себя дочерью Трампа

В праздник Крещения москвичи традиционно участвуют в обряде омовения, символизирующем очищение и обновление. Для этого в городе оборудованы десятки официальных купелей.

Участники купаний делятся яркими впечатлениями: многие отмечают, что крещенская вода дарит особенное, ни с чем не сравнимое ощущение бодрости и душевного подъема. Среди купающихся есть как те, кто делает это ежегодно, так и те, кто отважился на обряд впервые в жизни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

