Москвичи окунаются в купели в праздник Крещения

В праздник Крещения москвичи традиционно участвуют в обряде омовения, символизирующем очищение и обновление. Для этого в городе оборудованы десятки официальных купелей.

Участники купаний делятся яркими впечатлениями: многие отмечают, что крещенская вода дарит особенное, ни с чем не сравнимое ощущение бодрости и душевного подъема. Среди купающихся есть как те, кто делает это ежегодно, так и те, кто отважился на обряд впервые в жизни.

