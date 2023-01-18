Власти разработали правила расчета пенсий для жителей четырех новых регионов РФ

Власти разработали правила расчета пенсий для жителей четырех новых регионов и синхронизации их пенсионных систем с российской. За основу для определения размера пенсий будут взяты средние зарплаты в Ростовской области и Крыму.

Чтобы синхронизация прошла успешно, разработали специальные правила. Подать заявление на оформление российской пенсии можно будет до конца зимы 2024, а переходный период для всех расчетов займет 10 лет.

Как будут определять размеры пенсий на этих территориях, ведь льготные категории отличаются в России и на Украине? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.