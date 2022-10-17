Эксперты рассказали, как выбрать бородинский хлеб

Бородинский является одним из популярных сортов хлеба в странах бывшего СССР. Рецепт придумали 89 лет назад.



Директор НИИХП Марина Костюченко рассказала, что бородинский хлеб должен быть правильной формы, без подрывов или трещин. Корка должна быть выпуклой, глянцевой, темно-коричневой, потому что в состав входит солод. Поверхность посыпается кориандром или тмином.

В правильном бородинском хлебе должно быть 80% ржаной муки самого крупного помола, 15% – пшеничной муки второго сорта, 5% – ржаного, ферментированного солода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

