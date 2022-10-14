Прокуратура проверяет фиктивный прием в "Синергию" более 800 подлежащих мобилизации

Фото: правоохранительные органы

Правоохранительные органы проводят проверку по факту выявления более чем 800 фактов фиктивного приема в негосударственное образовательное частное учреждение (НОЧУ) "Синергия". Об этом сообщают источники в полиции и столичной прокуратуре.

"Установлено, что за выдачу одной такой справки в университете брали 180 тысяч рублей", – рассказал журналистам источник.

Подлежащие мобилизации лица приобретали справки в целях уклонения от исполнения обязанностей по призыву.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников института по факту мошенничества с использование служебного положения. Устанавливаются как те, кто покупал справки, так и те, кто причастен к совершению преступления.

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