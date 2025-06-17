В Москве стартовал отбор на национальную премию в области технологий "Вызов"

В Москве проходит отбор заявок на соискание национальной премии "Вызов" – одной из главных наград в сфере будущих технологий. Ученые, инженеры и изобретатели представляют разработки, которые могут быть внедрены в течение ближайших 10 лет.

Как рассказал председатель научного комитета премии Артем Оганов, главная цель – определить наиболее перспективные научные направления и поддержать российских исследователей. Премия вручается в пяти номинациях, ее призовой фонд составляет 60 миллионов рублей. Победителей объявят в декабре.

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