Президент НИИ имени Склифосовского Анзор Хубутия празднует юбилей

В этом году директор НИИ имени Склифосовского Анзор Хубутия отмечает сразу две крупные даты: свое 75-летие и 50 лет в профессии.

За его плечами операции, пересадки органов и тысячи благодарных пациентов. Когда он возглавил НИИ имени Склифосовского, там появились круглосуточная кардиологическая служба, первая в стране клиника лечения боли и начали развиваться клеточные технологии.

Хубутия делится опытом с молодыми хирургами, многие под его руководством стали докторами наук. Еженедельные обходы с профессором для студентов лучше всяких учебников, а для опытных врачей – возможность получить совет, обсудить тактику лечения.

Будучи президентом НИИ имени Склифосовского, профессор продолжает оперировать. Коллеги называют его высококлассным поливалентным хирургом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.