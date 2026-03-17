Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 марта

Московским автомобилистам не стоит менять зимнюю резину на летнюю до первой декады апреля. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, минусовые температуры в столице ожидаются по ночам как минимум до конца текущей недели.

Москва и Карелия договорились о сотрудничестве на 5 лет. Соглашение подписали Сергей Собянин и глава республики Артур Парфенчиков. Документ стал продолжением предыдущего соглашения от 2014 года.

На Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена проходят испытания беспилотного поезда. Пока состав следует без пассажиров, а в кабине для подстраховки находится машинист. В следующем году такие составы начнут перевозить людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

