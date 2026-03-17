Гидроузлы готовят в Москве к весеннему половодью. Специалисты следят за тем, что происходит с уровнем воды в Подмосковье. На сегодняшний день больше всего опустилась Ока в Кашире – на 25 сантиметров.

На 18 сантиметров снизился уровень Клязьмы в Орехово-Зуевском районе. Москва-река в Коломне опустилась на 14 сантиметров. Данные предоставило Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

