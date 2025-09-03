Терапевт Чернышова: отеки у пожилых могут сигнализировать о сердечной недостаточности

Фото: 123RF/leaf

Отеки у пожилых могут возникать при сердечной недостаточности и артрите, предупредила в разговоре с Москвой 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, в пожилом возрасте такое состояние сигнализирует о разных заболеваниях, но чаще всего скопление жидкости в тканях происходит при сердечной недостаточности: орган не успевает качать кровь.

Другая частая причина такого недуга – заболевания почек. В этом случае часто отекает область вокруг глаз, обратила внимание врач.





Надежда Чернышова врач-терапевт Также у пожилых скопление жидкости в тканях может сигнализировать о наличии заболевания вен нижних конечностей – варикоза и тромбофлебита. А еще о проблемах с суставами – при артритах и артрозах.

Справиться с отеками поможет только устранение их первопричины: важно обратиться к врачу, который поставит диагноз и назначит лечение. Это может быть компенсация сердечной недостаточности, терапия, направленная на нормализацию функций почек, проходимости вен и лечение суставов, пояснила эксперт.

При этом врач предупредила, что соблазн убрать отеки самостоятельно с помощью мочегонных средств может закончиться летальным исходом.



Надежда Чернышова врач-терапевт Мочегонные выводят из организма не только воду, но также полезные соли и минералы – прежде всего калий, натрий и магний. А без них может наступить очень тяжелое состояние, при котором нарушается сердечный ритм, падает артериальное давление. Также есть вероятность, что почки перестанут справляться с нагрузкой.

Ранее врач-гематолог, старший научный сотрудник НЦАГиП им. Кулакова Мария Виноградова рассказала, о чем сигнализируют беспричинные синяки. По ее мнению, дело может быть в дефиците полезных элементов. Например, из-за нехватки витамина С сосудистая стенка становится более ломкой. А недостаток витамина К ухудшает работу плазменных факторов свертывания.

