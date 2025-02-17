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17 февраля, 07:45

Общество

Более 5 млн руб выплатят заключившим контракт с Минобороны москвичам за первый год службы

Более 5 млн руб выплатят заключившим контракт с Минобороны москвичам за первый год службы

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В Москве за первый год службы военнослужащие получат более 5 миллионов рублей. В эту сумму входит единовременная выплата от столичного правительства – 1,9 миллиона рублей, денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц, а также дополнительная выплата – 50 тысяч ежемесячно.

Подать заявление можно в едином пункте отбора на улице Яблочкова или через портал mos.ru. Минимальный срок службы по контракту – 1 год, максимальный – 5 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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