Модель Наталья Водянова нашла младшую сестру спустя 22 года

У модели Натальи Водяновой нашлась младшая сестра спустя 22 года. Об этом Водянова рассказала в интервью американскому журналу Vogue.

По словам Водяновой, в начале 2000-х годов ее семья жила очень бедно. Мать Водяновой в одиночку воспитывала уже троих детей, когда родилась четвертая девочка. Водянова, которой на тот момент было 18 лет, предложила отдать сестру в другую семью. Девочку удочерила пара из Северной Каролины.

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