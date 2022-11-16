Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:15

Общество

Модель Наталья Водянова нашла младшую сестру спустя 22 года

Модель Наталья Водянова нашла младшую сестру спустя 22 года

Госдума приняла закон об универсальном пособии для семей с детьми

Численность населения в мире через 30 лет может достигнуть 10 млрд

В РФ срочников начали отправлять к местам прохождения службы

СБУ сочла подозрительными слова молитвы, исполненной в стенах Киево-Печерской лавры

"Утро": небольшой снег ожидается в Москве 16 ноября

В Приморье провели подготовку мобилизованных на открытой местности

Новости часа: снегоуборочная техника вышла на улицы Москвы

Синоптики рассказали, что снегопад в Москве продлится до утра 16 ноября

Москвичи поделились снежными видео из разных районов столицы

У модели Натальи Водяновой нашлась младшая сестра спустя 22 года. Об этом Водянова рассказала в интервью американскому журналу Vogue.

По словам Водяновой, в начале 2000-х годов ее семья жила очень бедно. Мать Водяновой в одиночку воспитывала уже троих детей, когда родилась четвертая девочка. Водянова, которой на тот момент было 18 лет, предложила отдать сестру в другую семью. Девочку удочерила пара из Северной Каролины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика