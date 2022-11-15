Минобороны РФ сообщило о начале отправки срочников к местам прохождения службы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России началась отправка осенних призывиков-срочников к местам прохождения службы, передает ТАСС со ссылкой на министерство обороны.

В военном ведомстве уточнили, что большая часть солдат будет отправлена в учебные центры на 4–5 месяцев для обучения по специальности.

"На призывном пункте каждый будущий военнослужащий обеспечивается комплектом зимней формы одежды и получает армейский несессер", – говорится в сообщении.

Отмечается, что порядка 150 срочников из Свердловской области были отправлены на Дальний Восток. С Сахалина солдат направили в мотострелковое соединение армейского корпуса Восточного военного округа. 30 военных из Мурманской области прибыли в одну из частей Западного военного округа.

Примерно 80 срочников из Башкирии, по данным министерства обороны, пройдут службу в Подмосковье, а около 50 севастопольцев будут служить в Московской, Ростовской и Тамбовской областях.

Осенний призыв продлится до 31 декабря. Число призывников в этом году станет меньше, чем в прошлом году. Тогда на срочную службу призывали 127,5 тысячи россиян. Этой же осенью призыву будут подлежать 120 тысяч человек.

Как до этого сообщал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, призывников, проходящих срочную службу, не будут отправлять для участия в спецоперации.

До этого с таким же заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, призывники, завершившие срочную службу в армии, вернутся домой.



Призывников могут отправить служить в приграничные с Украиной регионы – СМИ

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